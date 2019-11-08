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В Днепре мужчина после ссоры с пассажирами сел на пути и не пускал трамвай (фото)

19:49, 08 ноября 2019
Происшествия
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На место происшествия вызвали врачей / Скриншот

Видео появилось в местной группе в Telegram.

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По словам свидетелей, сначала мужчина бегал по трамваю и приставал к пассажирам. Все время он заявлял, что не хочет жить.

На следующей остановке его высадили, но тот не угомонился и сел на трамвайные пути, не позволяя транспорту трогаться.

На место происшествия вызвали врачей.

Как сообщал УНИАН, на выезде из Днепра на Криворожском шоссе столкнулись Renault и Skoda. От удара второй автомобиль вылетел в кювет и буквально повис на дереве.

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Теги: #полиция#Днепрпогода в Днепре