"Ад начинает выходить на поверхность": в Киеве сняли на видео новый прорыв теплотрассы
16:19, 08 ноября 2019Происшествия
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Выложенный в сеть ролик был снят 8 ноября.
В Шевченковском районе Киева на улице Назаровская произошел прорыв теплотрассы.
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Об этом сообщил на своей странице в Facebook очевидец Сергей Новицкий.
"Новый прорыв теплотрассы: в Киеве ожил асфальт. На улице Назаровской ад начинает выходить на поверхность. Судя по количеству аварий, киевлянам в этом году стоит надеяться на очень теплую зиму", - написал он.
Напомним, в центре Киева 5 ноября на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало теплосеть.
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