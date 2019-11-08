"Ад начинает выходить на поверхность": в Киеве сняли на видео новый прорыв теплотрассы

Выложенный в сеть ролик был снят 8 ноября.

В Шевченковском районе Киева на улице Назаровская произошел прорыв теплотрассы.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook очевидец Сергей Новицкий.

"Новый прорыв теплотрассы: в Киеве ожил асфальт. На улице Назаровской ад начинает выходить на поверхность. Судя по количеству аварий, киевлянам в этом году стоит надеяться на очень теплую зиму", - написал он.

Напомним, в центре Киева 5 ноября на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало теплосеть.