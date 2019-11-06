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В сети появилось видео момента взрыва авто на трассе в Киеве

23:49, 06 ноября 2019
Происшествия
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Появилось видео момента взрыва / скриншот

Видеозапись размещена на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

В самом начале записи с видеорегистратора слышен сильный взрыв и виден огонь от него.

«Один человек погиб...Видео момента взрыва под Киевом на Житомирской трассе: подорвали Мерседес АА0070MI серьёзно пострадал один человек, остальные отделались ссадинами. Также задеты несколько автомобилей, которые находились рядом», – говорится в сообщении.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Как сообщал УНИАН, по информации полиции, в результате взрыва в Святошинском районе Киева погиб водитель, двое пассажиров получили телесные повреждения. В столице введена специальная полицейская операция.

В соцсетях сообщали о мотоциклисте, который бросил взрывчатку на крышу авто.

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Теги: #Киев#взрывпогода в Киеве