В сети появилось видео момента взрыва авто на трассе в Киеве

На записи с видеорегистратора слышен сильный взрыв и виден огонь от него.

В сети опубликовано видео момента взрыва автомобиля на трассе в Киеве.

Видеозапись размещена на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

В самом начале записи с видеорегистратора слышен сильный взрыв и виден огонь от него.

«Один человек погиб...Видео момента взрыва под Киевом на Житомирской трассе: подорвали Мерседес АА0070MI серьёзно пострадал один человек, остальные отделались ссадинами. Также задеты несколько автомобилей, которые находились рядом», – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по информации полиции, в результате взрыва в Святошинском районе Киева погиб водитель, двое пассажиров получили телесные повреждения. В столице введена специальная полицейская операция.

В соцсетях сообщали о мотоциклисте, который бросил взрывчатку на крышу авто.