Похищение ребенка в Киеве: у "похитителя" ничего не нашли

Правоохранители нашли и остановили машину подозреваемого уже через час после заявления о похищении.

Накануне полиция получила сообщение о похищении ребенка в Киеве. Правоохранители нашли предполагаемого похитителя, но никакого ребенка у него в автомобиле не нашли.

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Как сообщает "Информатор", в полицию обратилась женщина, которая заявила, что на улице Саперное поле мужчина положил маленького ребенка в корзину, поставил ее в багажник автомобиля и скрылся. Правоохранители нашли и остановили машину подозреваемого уже через час.

Когда полицейские осмотрели машину, то действительно нашли ручную кладь в багажнике, но ребенка там не оказалось. Они также выяснили, что мужчина проводил по вышеуказанному адресу ремонтные работы.

Как сообщал УНИАН, 23 октября в Киевской области полиция ввела план-перехват за похищение трехмесячного младенца в поселке Коцюбинское. 26-летняя злоумышленница, которая похитила младенца, выдала себя за волонтера.