В Центре Киева мужчина спрятал ребенка в багажнике авто и скрылся
16:54, 30 октября 2019Происшествия
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Мужчина с ребенком скрылся на автомобиле ВАЗ 21099.
В Киеве могли украсть ребенка / УНИАН
На улице Саперное Поле в Киеве мужчина положил маленького ребенка в корзину, поставил ее в багажник автомобиля и скрылся.
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Как сообщает «Информатор», ссылаясь на источники в полиции, правоохранители ввели в городе план «Перехват».
По словам очевидца происшествия, мужчина с ребенком скрылся на автомобиле ВАЗ 21099. Номерные знаки машины — АІ 3045 ОС.
Как сообщал УНИАН, 23 октября в Киевской области полиция ввела план-перехват за похищение трехмесячного младенца в поселке Коцюбинское. 26-летняя злоумышленница, которая похитила младенца, выдала себя за волонтера.
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