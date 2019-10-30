В Центре Киева мужчина спрятал ребенка в багажнике авто и скрылся

Мужчина с ребенком скрылся на автомобиле ВАЗ 21099.

На улице Саперное Поле в Киеве мужчина положил маленького ребенка в корзину, поставил ее в багажник автомобиля и скрылся.

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Как сообщает «Информатор», ссылаясь на источники в полиции, правоохранители ввели в городе план «Перехват».

По словам очевидца происшествия, мужчина с ребенком скрылся на автомобиле ВАЗ 21099. Номерные знаки машины — АІ 3045 ОС.

Как сообщал УНИАН, 23 октября в Киевской области полиция ввела план-перехват за похищение трехмесячного младенца в поселке Коцюбинское. 26-летняя злоумышленница, которая похитила младенца, выдала себя за волонтера.