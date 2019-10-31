Убытки на 162 миллиона гривень: на Николаевской таможне СБУ и ГБР проводят обыски

Начальник Николаевской таможни Роман Криль заявил, что следственные действия проводятся по делу о контрабанде минеральных удобрений во времена бывшего руководства структуры.

На Николаевской таможне сотрудники Службы безопасности и Государственного бюро расследований проводят обыски по делу, связанному с бывшим руководством структуры.

Читайте такжеВ Харькове у задержанного на взятке чиновника нашли полмиллиона долларов (фото)Об этом Николаевская таможня ГФС сообщает в Facebook.

Отмечается, что следственные действия, которые проводятся на территории таможни, связанные с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений.

Начальник Николаевской таможни Роман Криль сообщил, что лично подал в ГБР информацию относительно возможных неправомерных действий бывшего руководства таможни.

По его словам, через таможню было пропущено 17 партий минеральных удобрений без начисления антидемпинговой пошлины. Вследствие таких действий государству могли нанести ущерб на сумму 162,7 миллиона гривень.

По данным Криля, правоохранители открыли производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением».