Суд арестовал заместителя Филатова по подозрению в махинациях с ремонтом моста

Заместитель председателя Днепровского городского совета Михаил Лысенко вместе с другими должностными лицами и руководством предприятия-подрядчика подозреваются в присвоении 29,5 млн грн во время ремонта Центрального моста в городе.

Суд постановил арестовать с возможностью внесения более 600 тыс. грн залога заместителя председателя Днепровского городского совета Михаила Лысенко, который вместе с другими должностными лицами горсовета и руководством предприятия-подрядчика подозреваются в присвоении 29,5 млн грн во время ремонта Центрального моста в городе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, такое решение вчера вынес следственный судья Дзержинского райсуда Кривого Рога, избирая меру пресечения подозреваемому.

Ранее заместитель мэра Днепра был объявлен в розыск. 25 октября он был задержан на территории Украины и доставлен в Дзержинский суд.

Согласно решению суда, подозреваемый имеет право внести залог в размере 602 тыс. грн.

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Как сообщал УНИАН, 14 сентября прокуратура Днепропетровской области объявила о подозрении шести чиновникам Днепровского горсовета, среди которых Лысенко, и директору предприятия «Маст-Буд» Михаилу Беккеру в хищении 29,5 млн грн во время ремонта Центрального моста в Днепре.

В отношении фигурантов открыто производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Центральный автомобильный мост через Днепр соединяет центр города с левобережной частью, открыт в ноябре 1966 года. В 2017 году мост был закрыт на реконструкцию. Во время ремонтных работ выявлялись нарушения, связанные с подрядчиком, в связи с чем было открыто несколько уголовных дел.

В июле во время поездки в Днепр президент Владимир Зеленский и мэр Борис Филатов заключили пари о том, что реконструкция моста завершится через два месяца, и сооружение будет сдано в эксплуатацию 14 сентября - в День города. Если сроки не будут выполнены, Филатов заявил, что уйдет с должности.

Движение по Центральному мосту было открыто досрочно - 7 сентября.