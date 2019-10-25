В Хмельницкой области мужчина застрелил тестя и тещу и ранил 8-летнюю дочь

После этого злоумышленник пытался покончить жизнь самоубийством: сначала он попытался застрелиться, а затем - поджег себя в автомобиле.

В селе Завалье Каменец-Подольского района Хмельницкой области мужчина из охотничьего ружья застрелил тестя и тещу и ранил малолетнюю дочь.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации полиции области, трагедия произошла вечером 24 октября.

Во время семейной ссоры мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из охотничьего ружья несколько раз выстрелил в 66-летнего тестя и 65-летнюю тещу, а потом еще ранил в руку 8-летнюю дочь, которая бросилась защищать дедушку с бабушкой.

От полученных ранений пенсионеры скончались на месте. Пока жена пыталась успокоить мужчину, девочке удалось убежать из дома и вызвать полицию.

При этом злоумышленник пытался покончить жизнь самоубийством: сначала выстрелил себе в лицо, а когда попытка не удалась, закрылся в автомобиле и поджег его. В это время по вызову прибыли патрульные, которые вместе с соседями потушили транспортное средство и задержали злоумышленника.

Сейчас 40-летний мужчина находится под стражей в больнице. Его дочь прооперировали, ее жизни ничего не угрожает.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и проводятся дальнейшие следственные действия.