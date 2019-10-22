Постоянно конфликтовал с матерью: в Житомирской области повесился 17-летний студент

Парня нашли повешенным дома в селе.

В Житомирской области правоохранители начали расследование по факту доведения до самоубийства 17-летнего студента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, уголовное производство по факту доведения до самоубийства несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 120 УК Украины) открыто 20 октября.

По данным ведомства, трагедия произошла в одном из сел Барановского района Житомирской области.

«Установлено, что 20 октября жительница села около 13:30 во дворе соседнего домохозяйства обнаружила без признаков жизни повешенным 17-летнего парня», - сообщили в прокуратуре.

Также отмечается, что, согласно предварительной информации, несовершеннолетний, заочно учился в агропромышленном колледже в Хмельницкой области, неоднократно конфликтовал со своей матерью, которая злоупотребляла алкогольными напитками.

Сейчас органом досудебного расследования с целью установления обстоятельств смерти несовершеннолетнего, назначена судебно-медицинская и другие экспертизы, а также допрошены мать, соседи и местные жители.

Согласно информации прокуратуры, винить мать погибшего и озвучивать причины смерти студента еще рано, поскольку расследование дела продолжается.