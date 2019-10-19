Под Киевом нашли тело загадочно исчезнувшей молодой матери (фото)

По дороге на работу женщина завезла ребенка в детский сад, но дальше ее никто не видел.

Под Киевом нашли тело Елены Лисовой, которая находилась в розыске с 15 октября.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Тело женщины обнаружили в Бориспольском районе, найден и автомобиль жертвы - Range Rover.

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Отмечается, что Лисовая пропала утром 15 октября. По дороге на работу она завезла ребенка в детский сад, но дальше ее никто не видел.

Подруге Елены пришло тревожное сообщение, что ее похитил бывший муж, с которым она уже 5 лет в разводе. В сообщении было указано, что удерживает от ее в наручниках где-то в Бориспольском районе.

Еще вчера он был задержан полицейскими, но отвечать на какие-либо вопросы отказывается.

Ранее в озере Любязь на Волыни нашли тело 35-летнего Алексея Веремийчика, который пропал еще в субботу, 12 октября.