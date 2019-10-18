В Тернопольской области девочка погибла, выпав на ходу из автобуса (фото)

Ребенок ехал из Тернополя домой в Подволочиский район на автобусе Каменец-Подольский - Тернополь.

В Тернопольской области погиб несовершеннолетний ребенок, выпав на ходу из автобуса Каменец-Подольский - Тернополь.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Тернопольщины, происшествие произошло сегодня около 15:00.

Девочка ехала из Тернополя домой в Подволочиский район на автобусе Каменец-Подольский - Тернополь.

По словам очевидцев, в автобусе были свободные места, но девочка стояла на лестнице автобуса возле задней двери и игралась с телефоном.

Между селом Колодеевка и Скалатом колесо автобуса попало в яму. Несовершеннолетняя задела ручку от двери и она открылась. Ребенок выпал на асфальт и ударился головой. Водитель оказывал медицинскую помощь пока ехала «скорая».

Данное событие внесено в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК. Продолжается следствие.