В Харькове произошло жуткое ДТП: малолетний ребенок попал в больницу (фото)

Правоохранители выясняются все причины и обстоятельства аварии.

В Харькове на перекрестке проспекта Александреевского и улицы Северина Потоцкого произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Volkswagen Polo. В результате инцидента пострадали 33-летняя женщина и ее 1,5-летний ребенок. ДТП случилось около 15:30 11 октября.

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По информации пресс-службы Нацполиции области, обоих госпитализировали. Медики констатировали у ребенка ушибы и гематому, а у его матери – перелом предплечья. В больницу также попал 37-летний водитель Chevrolet Aveo с ушибами головы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняются все причины и обстоятельства аварии.