На Винниччине пьяный полицейский устроил смертельное ДТП (фото)
18:50, 12 октября 2019Происшествия
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Одна из пострадавших скончалась в больнице.
В Винницкой области пьяный полицейский устроил ДТП / фото dbr.gov.иа
В Винницкой области пьяный полицейский стал виновником аварии. В результате ДТП погиб человек, еще двое пострадали.
Полицейский выехал на встречную полосу, об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в Хмельницком.
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После этого полицейский за рулем Skoda Octavia столкнулся с автомобилем Audi 80.
"В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу, где один из них скончался", – говорится в сообщении.
Виновник аварии – водитель сектора логистики и материально-технического обеспечения Святошинского управления полиции в Киеве.
Ему сообщили о подозрении, полицейскому теперь грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
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