Потолок на полу: в одной из харьковских школ произошел обвал (видео)
20:47, 11 октября 2019Происшествия
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Всем повезло, что был перерыв и класс стоял пустым.
В одной из харьковских школ произошло ЧП - обвалился потолок.
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Всем повезло, что был перерыв и класс стоял пустым. Журналисты показали, насколько масштабным является разрушение и попытались узнать, какова причина обвала.
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