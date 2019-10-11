Потолок на полу: в одной из харьковских школ произошел обвал (видео)

Всем повезло, что был перерыв и класс стоял пустым.

В одной из харьковских школ произошло ЧП - обвалился потолок. Читайте такжеПожар в гостинице «Токио Стар»: девятой жертв оказался молодой харьковчанин Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Всем повезло, что был перерыв и класс стоял пустым. Журналисты показали, насколько масштабным является разрушение и попытались узнать, какова причина обвала.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter