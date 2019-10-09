Надругались над памятью воинов АТО: в Киеве вандалы облили краской памятный знак погибшим защитникам Украины

Инцидент произошел в Голосеевском парке на месте, где должен быть сооружен памятник погибшим на Донбассе военным.

В Голосеевском районе Киева вандалы облили краской памятный знак погибшим украинским военным на Донбассе.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

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Инцидент произошел в парке Голосеевского района на месте, где должен быть сооружен памятник погибшим на востоке Украины воинам АТО.

На рассвете, еще до того, как проснулись киевляне, «утренние птички» из КП СЗН Голосеевского района все убрали и вызвали полицию для составления заявления о вандализме.

Как сообщал УНИАН, на кладбище в городе Мена Черниговской области неизвестные повредили надгробные памятники землякам, которые погибли во время боевых действий на Донбассе.