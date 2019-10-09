В Киеве такси с пассажиркой перевернулись на крышу
08:25, 09 октября 2019Происшествия
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В результате аварии пассажирка попала в больницу.
Водитель не заметил предупредительных дорожных знаков / фото: Киев оперативный
Вечером 8 октября в Киеве на улице Кондратюка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси.
Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный".
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По предварительным данным, водитель Peugeot не заметил дорожных знаков, предупреждающих о ремонте и конце дороги. Таксист въехал в бетонные блоки, машина перевернулась и еще несколько метров проехала на крыше.
В результате аварии пассажирка такси попала в больницу.
фото: Киев оперативный
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