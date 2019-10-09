В Киеве такси с пассажиркой перевернулись на крышу

В результате аварии пассажирка попала в больницу.

Вечером 8 октября в Киеве на улице Кондратюка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси.

Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный".

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По предварительным данным, водитель Peugeot не заметил дорожных знаков, предупреждающих о ремонте и конце дороги. Таксист въехал в бетонные блоки, машина перевернулась и еще несколько метров проехала на крыше.

В результате аварии пассажирка такси попала в больницу.

Как сообщал УНИАН, 6 октября в Черкассах во время гонки Timeattac один из водителей не справился с управлением, съехал с трассы и сбил 31-летнего зрителя. За жизнь молодого человека, которого сбила машина во время гонки в Черкассах, борются медики.