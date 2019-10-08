Сбил и поехал дальше: в Житомире девушка попала под колеса грузовика (видео)

У пострадавшей диагностировали травмы средней тяжести.

В Житомире водитель грузовика сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе.

Читайте такжеУбийственные автогонки: медики борются за жизнь парня, которого сбило авто в Черкассах (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что момент, когда автомобиль сбивает пешехода, зафиксировали камеры наблюдения.

Видно, как девушка вышла из маршрутки и направляется к пешеходному переходу, смотрит в противоположную сторону, однако или не замечает, или думает, что автомобиль остановится, но этого не произошло.

От удара девушка упала на асфальт, а водитель поехал дальше. К девушке кинулись прохожие, которые вызвали ей «скорую помощь». У нее травмы средней тяжести.

На данный момент водитель грузовика уже задержан полицейскими.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области пьяный водитель «ВАЗ» выехал на «встречку» и врезался в Opel.