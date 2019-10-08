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Сбил и поехал дальше: в Житомире девушка попала под колеса грузовика (видео)

09:29, 08 октября 2019
Происшествия
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Читайте такжеУбийственные автогонки: медики борются за жизнь парня, которого сбило авто в Черкассах (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что момент, когда автомобиль сбивает пешехода, зафиксировали камеры наблюдения.

Видно, как девушка вышла из маршрутки и направляется к пешеходному переходу, смотрит в противоположную сторону, однако или не замечает, или думает, что автомобиль остановится, но этого не произошло.

От удара девушка упала на асфальт, а водитель поехал дальше. К девушке кинулись прохожие, которые вызвали ей «скорую помощь». У нее травмы средней тяжести.

На данный момент водитель грузовика уже задержан полицейскими.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области пьяный водитель «ВАЗ» выехал на «встречку» и врезался в Opel.

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Теги: #ДТП#авария#Житомирпогода в Житомире