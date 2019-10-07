В Одесской области пьяный водитель "ВАЗ" выехал на "встречку" и врезался в Opel (фото)

Виновник ДТП погиб на месте аварии, еще четыре человека – в больнице.

В воскресенье, 6 октября, в результате столкновения автомобилей «ВАЗ» и Opel Astra в Одесской области погиб один человек, четверо – пострадали, в том числе – два ребенка.

Об этом сообщили в полиции области.

Читайте такжеВ Запорожье подросток за рулем легковушки устроил страшную аварию: один человек погиб, четверо в больницеОтмечается, что авария произошла около 17:00 на автодороге «Одесса – Белгород-Днестровский» у села Каралино-Бугаз.

По предварительным данным, 60-летний водитель «ВАЗ» выехал на встречную полосу. От полученных травм он погиб на месте. По предварительному заключению врачей, он был пьяным.

Травмы различной степени тяжести получили водитель Opel Astra и трое ее пассажиров, среди которых – 10-летний ребенок и младенец. Всех их госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, 5 октября в Одесской области грузовик столкнулся с легковушкой.