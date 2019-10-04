Катастрофа Ан-12 возле Львова: людей в самолете задавило находившимся на борту грузом

Мэр Львова утверждает, что самолет не должен был приземляться во Львове на дозаправку.

Людей в самолете Ан-12, который утром совершил аварийную посадку неподалёку от Львова, задавило находившимся на борту грузом.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, об этом с места происшествия сообщил мэр города Андрей Садовый.

«Кабина полностью срезана, все поразбросано. Груз, который был в самолете, задавил находившихся там людей», - рассказал Садовый.

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По его словам, самолет не должен был приземляться во Львове на дозаправку.

«Он не должен был дозаправляться во Львове. Он попросил экстренную возможность дозаправиться, и просто не дотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда - была бы катастрофа», - прокомментировал городской голова.

Он также добавил, что трое пострадавших в результате аварии самолета в тяжелом состоянии находятся в 8-мой городской клинической больницы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, неподалёку от Львова совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12. Сначала он исчез с радаров, а затем аварийно приземлился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов». В самолете находились семь членов экипажа и человек, сопровождавший груз. Из них пять человек погибли, трое госпитализированы.

В пресс-службе аэропорта «Львов» сообщили, что самолет летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция). Он должен был сесть во львовском аэропорту на дозаправку.

По факту происшествия открыто производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что самолет мог совершить аварийную посадку из-за нехватки горючего.