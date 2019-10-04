66% ожогов тела за рискованное селфи: подростка ударило током на крыше поезда

Пострадавшему уже провели одну операцию.

На станции Новоукраинка «Одесской железной дороги» в Кировоградской области 12-летнего подростка ударило током, когда он залез на крышу зерновоза, чтобы сделать селфи.

Читайте такжеВ Одесской области 17-летняя девушка получила ожоги 65% тела, пытаясь сделать селфи на крыше поездаОб этом говорится в сообщении пресс-службы регионального филиала железной дороги.

«Подростка доставили в Новоукраинскую центральную больницу №1, а позже перевели в Кировоградский ожоговый центр, где у мальчика диагностировали 66% ожогов тела III степени и черепно-мозговую травму. Пострадавшему уже провели одну операцию. На крыше вагона нашли телефон, которым, возможно, подросток хотел сделать селфи», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в России женщина во время селфи прострелила себе голову.