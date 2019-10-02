Избиения, карцер и стрижки: в Одессе разгорелся скандал вокруг Центра реабилитации детей (фото)

По словам одной из воспитанниц, в наказание их заставляли есть табак и били электрошокером.

В Одессе разгорелся конфликт вокруг Центра социально-психологической реабилитации детей. 14-летняя воспитанница центра Мирослава, которую вернули в учреждение после побега, напилась моющего средства из-за того, что ее начали «воспитывать».

Об этом пишет Думская.

Читайте такжеВ Одессе мужчина кувалдой прогонял съёмочную группу местного телеканала и угрожал ружьем полиции«Приезжали «омоновцы» (так дети называют сотрудников охранной фирмы, которых вызывают воспитатели – ред.) били нас, переворачивали матрас, заставляли есть табак, били электрошокером», – рассказала Мирослава журналистам.

Отмечается, что после отравления работники центра девочке долго не вызывали «скорую помощь». Когда же она все-таки попала в больницу, ей диагностировали ожог слизистой.

«В наказание за побеги детей стригли, причем как попало, на зло, закрывали в карцер и лишали мяса, овощей, кормили только кашами на воде», – отметила местная общественница Зоя Мельник.

Мира сбегала из центра реабилитации четыре раза. Она не живет с матерью с декабря прошлого года. Мать – не пьяница, к ответственности за невыполнение обязанностей раньше не привлекалась. По ее словам, все произошло из-за того, что дочь связалась с плохой компанией. Однажды ее просто забрали ночью с улицы.

Сейчас женщина готовится к комиссии, которая должна решить дальнейшую судьбу ребенка. Она надеется, что после этого Мирослава в приют больше не вернется.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе засняли, как воспитательница издевается над ребенком.