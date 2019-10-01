На Житомирщине автомобиль сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу (фото)

Дикое животное погибло. Водитель автомобиля скрылся с места аварии.

На Житомирщине вчера автомобиль сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

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Как отмечается в сообщении, 30 сентября на автотрассе между населенными пунктами Кочеров и Радомышль в Радомышльском районе Житомирской области на территории охотничьих угодий под колеса автомобиля ВАЗ попал лось.

Под колеса автомобиля ВАЗ попал лось / фото пресс-службы Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства

Дикое животное внезапно выбежало из леса и водитель не успел избежать столкновения. Лося от удара отбросило на другой автомобиль. Лось погиб на месте.

Водитель автомобиля - виновник ДТП - скрылся с места аварии. На место происшествия вызвали полицию, которая начала расследование этого факта. Марку авто-нарушителя правоохранителям сообщил водитель другого автомобиля.

Как отметили в управлении, лоси чаще других животных гибнут под колесами автомобилей. Среди причин и то, что лось имеет сравнительно большой ареал миграции, также это животное массивное и неповоротливое.