В Житомирской области чиновник отключил от газа улицу, требуя взятку

Чиновник требовал деньги от жителя Новоград-Волынского, который случайно повредил трубу газопровода во время проведения земельных работ на своем участке.

В городе Новоград-Волынский чиновник районного филиала «Житомиргаза» отключил на два дня от газоснабжения улицу, требуя взятку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, сотрудники СБУ разоблачили главного инженера Новоград-Волынского отделения АО «Житомиргаз», который требовал взятку от местного жителя и незаконно отключил от поставок улицу в городе.

«Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от местного жителя, который случайно повредил трубу газопровода во время проведения земельных работ на своем участке. Несмотря на то, что наличие этой сети не было отражено в земельной документации на участок и никаких предупредительных знаков газовщиками установлено не было, главный инженер оценил закрытие вопроса в 12 тысяч гривен в собственный карман», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для запугивания он на два дня противоправно отключил от газоснабжения всю улицу и угрожал выставить официальный счет за повреждение газовой сети минимум на 40 тысяч гривен.

Правоохранители задержали чиновника сегодня днем на рабочем месте при получении всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

На сегодняшний день газоснабжение жителям улицы восстановили.