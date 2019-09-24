В районе ООС произошло ужасное ДТП: десять пострадавших

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили семеро взрослых и трое детей.

В селе Андреевка Великоновоселковского района Донецкой области, которое входит в район проведения операции Объединенных сил, произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого пострадали десять человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что авария произошла еще в воскресенье, 22 сентября, в 09:20.

Полицейские установили, что 53-летний водитель автомобиля ГАЗ 2410 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Opel Vivaro», в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП травмировалось 10 человек, трое из них - дети. Шестерых пострадавших доставили в больницу.

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Предварительная квалификация события – ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и автоцистерны погибли 9 человек, еще четверо были госпитализированы. Водителя грузовика задержали.

22 сентября вблизи с. Большой Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области водитель «DAF» с полуприцепом (цистерна) не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением «Житомир-Яремча», что стоял на обочине дороги. В результате ДТП погибли девять человек, еще 11 получили травмы.