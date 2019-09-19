В Киеве оборвался лифт с двумя женщинами

В аварийной службе заявили, что без вызова на место полицейских факт падения не будет зафиксирован.

В Деснянском районе Киева в жилой многоэтажке по улице Матеюка, 7 оборвался лифт, в котором находились две женщины.

Читайте такжеНа Кировоградщине упал лифт с людьми (фото)Об этом сообщила жительница дома Наталья Левченко на своей странице в Facebook.

По ее словам, инцидент произошел 17 сентября, у лифта сработали аварийные тормоза, поэтому женщины не пострадали.

«Две женщины в лифте пролетели с девятого по четвертый этаж, сработали аварийные тормоза. На 1551 (аварийная служба – УНИАН) сказали, что без вызова полиции факт падения не зафиксирован», – отметила киевлянка.

При этом она добавила, что лифт у них часто ломается, но в этот раз его удивительно быстро починили.

«Проблемы давно, много обращений безрезультатных! 70% жильцов пенсионеры, много детей», – добавила женщина.

Как ранее сообщал УНИАН, во Львове четверо людей и собака просидели в лифте 6 часов, потому что службы не реагировали.