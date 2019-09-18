"Подрывника" моста Метро задержали - Аваков

Полиция планирует открыть производство по статье "подготовка к террористическому акту".

Мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, задержали.

Об этом сообщает Украинская правда.

«Его задержали», - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как сообщает Киев Оперативный, злоумышленник сопротивления не оказывал.

"Злоумышленник задержан спецназовцами. Сопротивление не оказывал", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что полиция планирует открыть производство по статье «подготовка к террористическому акту».

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ назвали имя "подрывника". Им оказался уроженец Крыма выходец из Крыма Алексей Белько.

Источники в правоохранительных органах рассказали theБабелю, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянского райуправления полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. Оружие, по его словам, он нашел в сейфе в селе на Черниговщине".

На данный момент по месту жительства Белько сейчас проводят обыски.