"Подрывника" моста Метро задержали - Аваков
Мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, задержали.
Об этом сообщает Украинская правда.
«Его задержали», - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
Как сообщает Киев Оперативный, злоумышленник сопротивления не оказывал.
"Злоумышленник задержан спецназовцами. Сопротивление не оказывал", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что полиция планирует открыть производство по статье «подготовка к террористическому акту».
Как сообщал УНИАН, ранее СМИ назвали имя "подрывника". Им оказался уроженец Крыма выходец из Крыма Алексей Белько.
Источники в правоохранительных органах рассказали theБабелю, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянского райуправления полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. Оружие, по его словам, он нашел в сейфе в селе на Черниговщине".
На данный момент по месту жительства Белько сейчас проводят обыски.