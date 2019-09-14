При строительстве Крымского моста произошло смертельное ЧП

Под завалами оказались два человека, один из них погиб.

В железнодорожном тоннеле на подъездах к Крымскому мосту произошел обвал. Под завалами оказались два человека.

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Как сообщает Керчь.ФМ, одному из пострадавших удалось спастись, второй погиб.

Фирма-застройщик подтвердила гибель рабочего в тоннеле.

"По факту гибели рабочего 13 сентября на площадке строительства керченского ж/д подхода уполномоченными структурами проводится проверка. С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

По словам крымского блогера RoksolanaToday&Крым, это уже пятый человек, погибший при строительстве Крымского моста.

Это пятый 200 на строительстве моста.Еще были падение в трубосваю, падение с опоры 251, противовесом крана придавило, завалило у северного портала в начале проходки в 2017 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 13, 2019

Как сообщал УНИАН, оккупанты планируют запустить поезда по Крымскому мосту еще до конца 2019-го года.