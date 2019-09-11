Новый "прорыв" оккупантов на Крымском мосту показали в фото и видео

На железной дороге Крымского моста устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов.

Оккупанты начали устанавливать на Крымском мосту системы автоматического контроля и управления движением поездов.

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Об этом сегодня сообщил инфоцентр "Крымский мост" и опубликовал фото. Кроме того, местное издание "КрымИнформ" публикует видео нового "прорыва" оккупантов на Керченском сооружении.

Так, на железной дороге устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов. Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции – Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную.

Видео: КрымИнформ

Как сообщалось, оккупанты планируют запустить поезда по Крымскому мосту еще до конца 2019-го года.