Нападение на инкассаторов в Житомире: полиция задержала одного из организаторов

В настоящее время криминальная полиция Житомирской области находится в пяти регионах Украины одновременно, пытаясь задержать еще одного соучастника этой преступной группировки.

Правоохранители задержали одного из организаторов вооруженного нападения на полицейских группы физической безопасности управления полиции охраны в Волынской области, которое произошло вчера в Житомире.

Об этом, как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, заявил председатель НПУ Сергей Князев.

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«Хочу доложить обществу, что один из организаторов уже задержан. Именно сейчас следователь проводит следственные действия, допрос подозреваемого. Криминальная полиция Житомирской области находится в пяти регионах нашей страны одновременно, пытаясь быстро и эффективно задержать еще одного соучастника этой преступной группировки», - сообщил он.

Князев добавил, что сейчас уже установлена причастность задержанного к еще нескольким аналогичным правонарушениям по всей стране. Кроме того, полицейские обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, из которого было совершено нападение.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября около 10.00 в Житомире во время перемещения денег из магазина в специальный автомобиль группа неизвестных с применением огнестрельного оружия совершила вооруженное нападение на полицейских группы физической безопасности УПО в Волынской области. Правоохранитель успел обезопасить сумку с только что полученными деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля.

Во время стрельбы полицейский группы физической безопасности получил ранение в ногу. 38-летний старший сержант полиции доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле. По тревоге были подняты соответствующие подразделения полиции области, а на территории региона введен оперативный план «Сирена».