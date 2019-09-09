В Бердичеве горит свалка (фото)

Потушить огонь сложно, поскольку пожарные машины не могут подъехать к отдельным очагам. На сегодня к ликвидации пожара привлечено 10 единиц техники.

В городе Бердичев Житомирской области произошел пожар на мусорной свалке.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Житомирской области, 8 сентября в 17:13 по экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов.

Уже на месте пожарные установили, что горит мусор отдельным очагами на общей площади около 700 кв. м. Сильный ветер способствовал быстрому распространению пламени. Сегодня утром мусор горел на площади около 500 кв. м.

Потушить огонь сложно, поскольку пожарные машины не могут подъехать к отдельным очагам пожара. Сегодня в ликвидации пожара привлечено 10 единиц техники.

Как стало известно УНИАН из информированных источников, владельцы предприятия, которое занимается вывозом и утилизацией мусора в Бердичеве, подозревают в поджоге свалки депутата облсовета якобы из-за конфликта интересов: в городе планируют поднять тариф на вывоз мусора на ближайшей сессии горсовета, и этот пожар возник именно перед сессией.