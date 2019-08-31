На границе с Россией подорвался украинский пограничник

Военнослужащий по контракту получил ранение в шею и скончался в автомобиле скорой.

Во время несения службы на границе в пределах Харьковской области в результате разрыва неизвестного взрывного предмета от полученного ранения погиб пограничник.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Пограничный наряд Харьковского отряда выполнял задание недалеко от государственной границы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госрубежу в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения.

30 августа около 19:00 в момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного взрывного предмета, в результате чего военнослужащий по контракту получил ранение в шею. Другой пограничник из состава наряда немедленно оказал раненому первую помощь, сообщил в подразделение и на место была вызвана скорая.

По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

О данном событии пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ. На месте, где произошел взрыв, работают следователи и группа офицеров пограничного ведомства.

Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области на границе с Румынией ночью украинские пограничники с применением оружия остановили внедорожник, водитель которого отказался останавливаться.