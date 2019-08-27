В центре Черновцов обрушился дом (фото)

В момент падения кирпичной стены в помещении находилась хозяйка дома с детьми.

В Черновцах в центральной части города вечером 26 августа обрушилась стена жилого дома.

Как передает корреспондент УНИАН, ЧП произошло на улице Русской, 66.

По словам секретаря Черновицкого горсовета Василия Продана, в момент падения стены, дома находилась хозяйка дома с детьми.

«Все успели вовремя выйти, никто не пострадал. Ночевать люди будут у родственников», – сообщил Продан.

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Из здания выпали два окна, посыпалась кирпичная стена с переднего входа в помещение. Сейчас куча кирпича из стены лежит на проезжей части улицы Русской, где как раз проходит капитальный ремонт дороги.

По сообщению секретаря горсовета, предварительной причиной падения стены стали работы по гидроизоляции дома, которые проводились его владельцами.

"Фундамент ленточный, из бутового камня. Видимо, поэтому стена и обвалилась", – отметил чиновник.

На месте чрезвычайного происшествия работает комиссия, а аварийную часть дома накрыли пленкой в связи с возможностью дальнейшего разрушения здания.