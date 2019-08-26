В Киеве пьяный водитель Ford протаранил три машины (фото)

В результате аварии пострадала женщина-пассажир из Hyundai Tucson.

В воскресенье, 25 августа, в Киеве по адресу проспект Академика Палладина, 18/30 произошло ДТП при участии автомобилей Ford Mondeo, Hyundai Tucson, Renault Logan и Renault Duster.

Об этом сообщает «Информатор».

Авария случилась около 20:40. По словам водителей разбитых автомобилей, они двигались по Палладина в сторону станции метро «Академгородок» в одном ряду и начали тормозить перед красным светофором. В этот момент Ford Mondeo на скорости протаранил Hyundai, тот по инерции врезался в Renault Logan и зацепил Renault Duster.

В результате аварии пострадала женщина-пассажир из Tucson. Ее с незначительными травмами госпитализировали в больницу.

У водителя Ford, по данным агентства, были внешние признаки алкогольного опьянения, хотя он и отрицал употребление алкоголя. Тест «Драггер» показал 1,51 промилле. Данный показатель превышает допустимую норму в 7,5 раз.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 20 августа, в Киеве недалеко от станции метро "Академгородок" водитель на автомобиле Mercedes сбил девушку-пешехода и протащил ее на капоте несколько сотен метров.