Во Львовской области ребенок погиб на глазах у родителей в раздавленной фурой легковушке (фото)

Легковой автомобиль от удара съехал в кювет, где на него упал электрический столб.

В Каменка-Бугском районе Львовской области во время ДТП погибла 7-летняя девочка, которая находилась вместе с родителями в салоне легкового автомобиля.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 августа около 17.00 на автодороге Львов - Луцк в селе Колоденцы.

«Произошло столкновение большегрузного автомобиля DAF под управлением 41-летнего жителя Ривненской области с автомобилем «ВАЗ 2101», которым управлял 49-летний житель Каменка-Бугского района, после чего автомобиль съехал в кювет. От полученных травм пассажирка легкового автомобиля, 7-летняя дочь водителя, погибла на месте происшествия. Водителя легкового автомобиля и его 34-летнюю жену с травмами разной степени тяжести доставили в больницу», - сообщили в полиции Львовской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

По информации ГУ ГСЧС во Львовской области, пожарно-спасательными отделениями проводились работы по отключению аккумуляторной батареи, перекрытия газобаллонного оборудования и снятия электрического столба с автомобиля, который упал на легковое авто.