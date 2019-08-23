На Житомирщине разоблачили судью, адвоката и следователя, помогавших копателям янтаря

Всех троих задержали после получения ими 800 долларов неправомерной выгоды.

В четверг, 22 августа, оперативники управления защиты экономики Житомирщины и следователи ГБР разоблачили судью Олевского районного суда Житомирской области, адвоката и следователя отдела полиции после распределения взятки.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области.

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"Преступную схему «судья - адвокат – следователь» в Олевском районе разоблачили сотрудники ГБР и Департамента защиты экономики Нацполиции. Отлаженный механизм работал на возвращение изъятого у копателей дорогого оборудования. Всех троих задержали после получения ими 800 долларов неправомерной выгоды. Обидно, когда одни полицейские разоблачают нарушителей и противодействуют варварской добыче, другие - продают их работу. Но с каждым таким разоблачением продажных становится меньше, а следовательно - будет положительный результат!» - написал на своей странице в Facebook руководитель ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Сейчас решается вопрос об их задержании в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщении о подозрении в преступлении. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочей поездкой на Житомирщине. В частности, он раскритиковал силовые структуры региона за низкие темпы борьбы с незаконной добычей янтаря и заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского подать в отставку из-за такой ситуации в регионе.