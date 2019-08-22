В Житомире 12-летняя девочка, попавшая под поезд, находится в тяжелом состоянии

Девочка получила тяжелые травмы, спасая свою собаку, выбежавшую на рельсы.

В Житомире до сих пор в тяжелом состоянии находится 12-летняя девочка, которая вчера попала под поезд.

Как сообщили УНИАН в Житомирской областной детской больнице, 12-летней Злате сделали операцию, обследования продолжаются.

Уже известно, что кроме закрытой черепно-мозговой травмы и тяжелого ушиба головного мозга, девочка получила скальпированные раны головы и голени, а также перелом ключицы.

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Состояние пострадавшей в настоящее время остается тяжелым.

Как сообщал УНИАН, 21 августа около 7:45 в Житомире 12-летняя девочка выгуливала собаку вместе со своим другом-ровесником. В какой-то момент пес выбежал на железнодорожный путь, когда навстречу ему уже двигался поезд. Школьница решила спасти собаку, в результате чего с травмами попала в больницу.