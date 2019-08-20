Всплыли жуткие детали убийства 11-летней девочки в Одесской области

По подозрению в убийстве был задержан 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Родителей 11-летней Даши Лукьяненко из Одесщины, которую зверски лишил жизни сосед, утверждают, что родственники убийцы были в курсе, что именно он совершил это страшное преступление, и могли помогать ему скрыть следы.

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Как рассказал папа Даши, ночью, после исчезновения девочки, родственники Николая Тарасова принесли домой целую упаковку уксуса, передает "Обозреватель".

"...Во время поисков они ночью приходили на рынок, перелезли через забор и взяли у себя в контейнере упаковку уксуса. Чтобы с его помощью отмывать следы крови в доме. Если бы они брали его для заготовок, то достаточно было бы взять бутылку, потом еще одну. Зачем среди ночи вдруг понадобилась упаковка?" – считает Сергей.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области. С того дня ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко обнаружили убитой в выгребной яме. По подозрению в убийстве был задержан 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом).

21 июня Тарасова поместили в СИЗО без права внесения залога.