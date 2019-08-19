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В Черкасской области столкнулись легковушка и маршрутка: трое погибших, девять пострадавших

13:29, 19 августа 2019
Происшествия
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У результате столкновения Daewoo Lanos с маршруткой есть погибшие и пострадавшие / фото: полиция Черкасской области

В Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси и легкового автомобиля погибли три человека.

Об этом сообщается на сайте областной полиции.

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Авария произошла на выезде из пгт Чернобай между автомобилем Daewoo Lanos и рейсовым автобусом "Богдан", следовавший сообщением "Миргород-Черкассы".

В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля Daewoo Lanos погибли. Один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести.

По данному факту следственным управлением областного главка полиции открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель и два пассажира Daewoo Lanos погибли / фото: полиция Черкасской области
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Теги: #ДТП#авария#Черкасская область