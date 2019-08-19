В Черкасской области столкнулись легковушка и маршрутка: трое погибших, девять пострадавших
В Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси и легкового автомобиля погибли три человека.
Об этом сообщается на сайте областной полиции.
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Авария произошла на выезде из пгт Чернобай между автомобилем Daewoo Lanos и рейсовым автобусом "Богдан", следовавший сообщением "Миргород-Черкассы".
В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля Daewoo Lanos погибли. Один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести.
По данному факту следственным управлением областного главка полиции открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.