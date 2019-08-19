В Черкасской области столкнулись легковушка и маршрутка: трое погибших, девять пострадавших

В результате аварии погибли водитель и два пассажира автомобиля Daewoo Lanos.

В Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси и легкового автомобиля погибли три человека.

Об этом сообщается на сайте областной полиции.

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Авария произошла на выезде из пгт Чернобай между автомобилем Daewoo Lanos и рейсовым автобусом "Богдан", следовавший сообщением "Миргород-Черкассы".

В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля Daewoo Lanos погибли. Один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести.

По данному факту следственным управлением областного главка полиции открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.