В Чернигове сильный ветер вырвал деревья и повредил линии электропередач (фото)

По предварительной информации, от падения дерева пострадала женщина.

В нескольких случаях деревья упали на припаркованные под ними автомобили / Чернигов Оперативный"

В Чернигове сильный ветер вырвал деревья с корнями и повредил линии электропередач.

Как передает корреспондент УНИАН, ураган в городе поднялся около 21.00. Сейчас ветер стих.

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В то же время в Телеграмм-канале «Чернигов Оперативный» члены сообщества из разных микрорайонов областного центра выложили фото поваленных деревьев и поврежденных линий электропередач. Деревопад прошел по улицам Шевченко, Пухова, 1 Мая. В нескольких случаях деревья упали на припаркованные под ними автомобили.

По предварительной информации, от падения дерева пострадала женщина.

Без электроснабжения остались несколько десятков улиц.