В Чернигове сильный ветер вырвал деревья и повредил линии электропередач (фото)

23:10, 1 июля 2019
95
0

По предварительной информации, от падения дерева пострадала женщина.

В нескольких случаях деревья упали на припаркованные под ними автомобили / Чернигов Оперативный"
В нескольких случаях деревья упали на припаркованные под ними автомобили / Чернигов Оперативный"

В Чернигове сильный ветер вырвал деревья с корнями и повредил линии электропередач.

Как передает корреспондент УНИАН, ураган в городе поднялся около 21.00. Сейчас ветер стих.

Штормовое предупреждение и жара до +39° : прогноз погоды в Украине на завтра (видеопрогноз)

В то же время в Телеграмм-канале «Чернигов Оперативный» члены сообщества из разных микрорайонов областного центра выложили фото поваленных деревьев и поврежденных линий электропередач. Деревопад прошел по улицам Шевченко, Пухова, 1 Мая. В нескольких случаях деревья упали на припаркованные под ними автомобили.

По предварительной информации, от падения дерева пострадала женщина.

Без электроснабжения остались несколько десятков улиц.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #чернигов#непогода
Читайте также
Завтра в Киеве без осадков, температура до +28 Завтра в Киеве без осадков, температура до +28
Штормовое предупреждение и жара до +39° : прогноз погоды в Украине на завтра (видеопрогноз) Штормовое предупреждение и жара до +39° : прогноз погоды в Украине на завтра (видеопрогноз)
Жара в Европе отступает Жара в Европе отступает
Журналисты подсчитали, во сколько украинцам обходится борьба с жарой (видео) Журналисты подсчитали, во сколько украинцам обходится борьба с жарой (видео)
На грузинском курорте внезапно выпал снег (фото) На грузинском курорте внезапно выпал снег (фото)
В Украину возвращается жара: температура поднимется до +35° (карта) В Украину возвращается жара: температура поднимется до +35° (карта)
В Украину на несколько дней возвращается жара – синоптик В Украину на несколько дней возвращается жара – синоптик

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
57 %
751 мм
4.4 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять