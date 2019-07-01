В Чернигове сильный ветер вырвал деревья и повредил линии электропередач (фото)
По предварительной информации, от падения дерева пострадала женщина.
В Чернигове сильный ветер вырвал деревья с корнями и повредил линии электропередач.
Как передает корреспондент УНИАН, ураган в городе поднялся около 21.00. Сейчас ветер стих.
Штормовое предупреждение и жара до +39° : прогноз погоды в Украине на завтра (видеопрогноз)
В то же время в Телеграмм-канале «Чернигов Оперативный» члены сообщества из разных микрорайонов областного центра выложили фото поваленных деревьев и поврежденных линий электропередач. Деревопад прошел по улицам Шевченко, Пухова, 1 Мая. В нескольких случаях деревья упали на припаркованные под ними автомобили.
По предварительной информации, от падения дерева пострадала женщина.
Без электроснабжения остались несколько десятков улиц.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+32°... +20°
- Днепр+30°... +20°
- Донецк+30°... +18°
- Житомир+33°... +19°
- Запорожье+32°... +21°
- Ивано-Франковск+34°... +17°
- Киев+34°... +21°
- Кировоград+33°... +20°
- Луганск+29°... +19°
- Луцк+33°... +18°
- Львов+32°... +18°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+31°... +21°
- Полтава+31°... +21°
- Ровно+33°... +18°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+30°... +19°
- Тернополь+32°... +18°
- Харьков+31°... +21°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+33°... +19°
- Черкассы+33°... +19°
- Чернигов+35°... +18°
- Черновцы+34°... +19°
Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:57 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:47
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей
- 13:58 Жара в Европе отступает