В Днепре во время пожара в результате обвала крыши пострадали трое спасателей (фото)

Состояние спасателей удовлетворительное, угрозы их жизни нет.

Сегодня утром в Днепре при тушении пожара в результате обвала крыши пострадали трое спасателей.

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Пожар произошел в заброшенном здании на Вокзальной площади. На месте происшествия работали 15 спасателей. Во время тушения произошло обрушение конструкций крыши здания, в результате чего пострадали трое пожарных.

"Командир отделения получил ушиб правого коленного сустава, состояние удовлетворительное. Еще двое пожарных-спасателей госпитализированы для дальнейшего обследования на установление диагноза. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в отеле "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли девять человек.