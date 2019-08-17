В Днепре во время пожара в результате обвала крыши пострадали трое спасателей (фото)
Сегодня утром в Днепре при тушении пожара в результате обвала крыши пострадали трое спасателей.
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Пожар произошел в заброшенном здании на Вокзальной площади. На месте происшествия работали 15 спасателей. Во время тушения произошло обрушение конструкций крыши здания, в результате чего пострадали трое пожарных.
"Командир отделения получил ушиб правого коленного сустава, состояние удовлетворительное. Еще двое пожарных-спасателей госпитализированы для дальнейшего обследования на установление диагноза. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в отеле "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли девять человек.