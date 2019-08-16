СБУ отстранила от работы сотрудников, которые сопровождали наркоторговца в "Борисполе"

Проводится служебное расследование по факту побега гражданина Израиля из аэропорта во время экстрадиции.

Служба безопасности Украины временно отстранила от работы работников, которые отвечали за сопровождение гражданина Израиля, совершившего побег во время проведения экстрадиционных процедур в международном аэропорту "Борисполь".

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Как сообщается на странице СБУ в Facebook, они отстранены от выполнения служебных обязанностей на время проверки.

"Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, пока дают объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативные подразделения украинской спецслужбы проводят работу по розыску и задержанию иностранного гражданина.

Как сообщал УНИАН, 15 августа поздно вечером в аэропорту "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль совершил побег наркоторговец - гражданин Государства Израиль Амос Дов Сильвера. Он исчез, когда с него сняли электронный браслет, уже за пределами паспортного контроля в зоне "дьюти фри".

В пресс-службе полиции Киевской области отметили, что СБУ не обращалась за помощью для экстрадиции данного гражданина Израиля, сегодня также не поступало сообщений о его розыске.