СБУ отстранила от работы сотрудников, которые сопровождали наркоторговца в "Борисполе"
Служба безопасности Украины временно отстранила от работы работников, которые отвечали за сопровождение гражданина Израиля, совершившего побег во время проведения экстрадиционных процедур в международном аэропорту "Борисполь".
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Как сообщается на странице СБУ в Facebook, они отстранены от выполнения служебных обязанностей на время проверки.
"Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, пока дают объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативные подразделения украинской спецслужбы проводят работу по розыску и задержанию иностранного гражданина.
Как сообщал УНИАН, 15 августа поздно вечером в аэропорту "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль совершил побег наркоторговец - гражданин Государства Израиль Амос Дов Сильвера. Он исчез, когда с него сняли электронный браслет, уже за пределами паспортного контроля в зоне "дьюти фри".
В пресс-службе полиции Киевской области отметили, что СБУ не обращалась за помощью для экстрадиции данного гражданина Израиля, сегодня также не поступало сообщений о его розыске.