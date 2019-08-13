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Во Львовской области контрразведка СБУ разоблачила агента российских спецслужб

13:01, 13 августа 2019
Происшествия
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На Львовщине СБУ разоблачила агента спецслужб РФ / фото instagram.com/securityservice_ukraine

Об этом корреспонденту Громадского сообщили в пресс-службе СБУ во Львовской области.

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«Оперативники СБУ установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году. По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе государства», — сообщили в СБУ. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что собранные данные человек передавал российскому разведчику, который «работал» под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

На злоумышленника завели дело о государственной измене, оно передано в суд.

За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявило дипломата-шпиона персоной нон грата.

Этот человек уже покинул территорию Украины.

Напомним, в июле СБУ задержала бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Украины по подозрению в шпионаже в пользу России.

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Теги: #Львов#СБУ#русский шпионпогода во Львове