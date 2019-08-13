Во Львовской области контрразведка СБУ разоблачила агента российских спецслужб
Во Львовской области Служба безопасности Украины разоблачила российского шпиона.
Об этом корреспонденту Громадского сообщили в пресс-службе СБУ во Львовской области.
Читайте такжеСБУ задержала женщину-военнослужащего Нацгвардии, которая работала на Россию
«Оперативники СБУ установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году. По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе государства», — сообщили в СБУ. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что собранные данные человек передавал российскому разведчику, который «работал» под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.
На злоумышленника завели дело о государственной измене, оно передано в суд.
За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявило дипломата-шпиона персоной нон грата.
Этот человек уже покинул территорию Украины.
Напомним, в июле СБУ задержала бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Украины по подозрению в шпионаже в пользу России.