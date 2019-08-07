В Одесской области мужчина утопил в колодце тещу своего брата (видео)

Очевидцем преступления стал зять погибшей, однако теще помочь не смог из-за чрезмерного опьянения.

В Одесской области задержан злоумышленник по подозрению в убийстве родственницы, которую он из-за бытовой ссоры бросил в колодец.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, убийство совершено на текущей неделе в Кодымском районе.

Установлено, что 39-летний житель указанного района поссорился с тещей своего брата якобы во время совместного застолья.

«Злоумышленник надел ей на голову мешок и бросил в колодец. Свидетелем этого беспредела был зять женщины, но помочь теще не смог из-за чрезмерного опьянения», - сообщили в главке.

Указанный колодец находится на территории жилого домовладения.

О случившемся в полицию сообщила соседка потерпевшей. Прибывшие на место ЧП правоохранители, вытащили из колодца 53-летнюю женщину, которая была уже мертва. Согласно заключению судмедэксперта, причина смерти – утопление.

Подозреваемого полицейские разыскали и задержали на железнодорожном вокзале в городе Кодыма. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.