В Сумах полиция разоблачила злоумышленника, который совершил надругательство над могилой бойца АТО

Установить личность преступника, имеющего психические расстройства, полиции помогли камеры видеонаблюдения на Аллее Героев Центрального кладбища города.

В Сумах полиция разоблачила злоумышленника, который совершил надругательство над могилой участника Антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, сообщение о том, что неизвестный сломал крест на могиле одного из воинов АТО, похороненного на Аллее Героев Центрального кладбища Сум поступило в полицию утром 4 августа.

«Полиция данное событие квалифицировала по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. В рамках начатого уголовного производства, правоохранителями был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск злоумышленника, причастного к совершению данного преступления», - отметили в главке полиции.

Согласно сообщению, разоблачили злоумышленника в тот же день.

«Им оказался 48-летний житель областного центра, имеющий расстройства психического здоровья. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения за совершенное преступление», - отметили в главке.

Согласно действующему законодательству по ч. 3 ст. 297 УК злоумышленнику может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Как сообщал УНИАН, информация о том, что на Аллее Славы Центрального кладбища Сум неизвестный надругался над могилой Александра Глуходида, который в 2014 году погиб в АТО, поступила в полицию утром 4 августа. Между тем сумчанка Валентина Андрияшева на своей странице в Facebook сообщила, что минувшей ночью неизвестные изуродовали на Аллее Славы две могилы погибших участников АТО. По ее информации, кроме сломанного деревянного креста, другую могилу Героя Украины полковника СБУ Александра Анищенко забрызгали розовой краской, а дерзкое преступление было совершено, несмотря на 6 камер видеонаблюдения.