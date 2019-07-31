В трех вузах Харькова ищут взрывчатку

Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории учебных заведений.

В Харькове неизвестный сообщил правоохранителям о заминировании трех учебных заведений. Читайте такжеВ Кривом Роге "заминировали" дом родителей Зеленского - СМИ Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции Харьковской области, в сообщении говорится о закладке взрывчатки в учебных заведениях на проспекте Науки, улице Маршала Бажанова и площади Конституции. Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории вузов. Ранее аноним «заминировал» все больницы, церкви и гостиницы Львова.

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