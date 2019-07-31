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В трех вузах Харькова ищут взрывчатку

16:35, 31 июля 2019
Происшествия
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В нескольких харьковских вузах ищут взрывчатку / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции Харьковской области, в сообщении говорится о закладке взрывчатки в учебных заведениях на проспекте Науки, улице Маршала Бажанова и площади Конституции.

Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории вузов.

Ранее аноним «заминировал» все больницы, церкви и гостиницы Львова.

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Теги: #Харьков#взрывчаткапогода в Харькове