В трех вузах Харькова ищут взрывчатку
16:35, 31 июля 2019Происшествия
76 0
Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории учебных заведений.
В нескольких харьковских вузах ищут взрывчатку / фото УНИАН
В Харькове неизвестный сообщил правоохранителям о заминировании трех учебных заведений.
Читайте такжеВ Кривом Роге "заминировали" дом родителей Зеленского - СМИ
Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции Харьковской области, в сообщении говорится о закладке взрывчатки в учебных заведениях на проспекте Науки, улице Маршала Бажанова и площади Конституции.
Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории вузов.
Ранее аноним «заминировал» все больницы, церкви и гостиницы Львова.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter