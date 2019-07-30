В Николаеве мужчина пытался спрятать гранату на детской площадке

Мама мужчины, который спрятал гранату, принесла полицейским еще и запал к ней.

Полицейские в Николаеве изъяли с детской площадки гранату, которую там спрятал местный житель.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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Сообщение о том, что на детской площадке по ул. Космонавтов в Ингульськом районе Николаева мужчина обнаружил предмет, похожий на гранату, поступило в полицию в понедельник, 29 июля, около 20:20. По заключению специалистов, предметом оказался корпус гранаты РГД-5.

Во время обследования территории к правоохранителям подошла 53-летняя женщина, которая сообщила, что у нее в сумке находится запал к этому взрывоопасному устройства, а сам корпус от гранаты принес ее 32-летний сын.

Со слов женщины, когда она увидела, что он принес гранату домой, то сразу отобрала запал и приказала избавиться от опасной находки. Однако, когда мужчина пытался избавиться от гранаты, то был замечен прохожими.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства, опрашиваются мужчина, его мать и свидетели, и устанавливается, как граната попала в руки мужчины.

Решается вопрос о внесении указанного события в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 29 июля, около 8:00, на проспекте Свободы, 171, обнаружили гранату.