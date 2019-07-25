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"Родилась в рубашке": в Национальном парке США бизон подбросил на 4 метра вверх 9-летнюю одесситку (видео)

11:48, 25 июля 2019
Происшествия
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В США на 9-летнюю девочку напал бизон / фото pexels.com

К счастью, она осталась жива, ей была оказана медицинская помощь, пишет Ukr.Media.

Причиной нападения бизона стало несоблюдение расстояния между диким животным и людьми. За 20 минут до нападения на девочку бизона окружила группа из 50 человек.

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Руководство парка советует не приближаться к бизонам, лосям и оленям на расстояние менее 23 метров, к волкам и медведям – 100 метров.

В отношении инцидента проводится расследование.

Ужасное видео нападения было опубликовано в твиттере очевидцами и быстро распространилось по соцсетях и СМИ. На видео заметно, как бизон направляется к трём посетителям национального парка, мгновенно ускоряясь. Взрослые мужчина и женщина бегут, а маленькую девочку бизон подбрасывает в воздух на несколько метров.

Ребенок, говорят очевидцы, «родился в рубашке», потому что сильных травм девочке удалось избежать.

«Все кричали и бегали, маленькие дети плакали. Это было страшное зрелище», — рассказала женщина, которая сняла ужасающее видео.

Девочке сначала оказали помощь медики национального парка, а затем ее переправили в больницу. Ребенка осмотрели и отпустили.

Йеллоустоун является домом для 4527 бизонов, по данным на август 2018 года.

Самец бизона весит до 900 кг. Животные могут быть агрессивными и развивать скорость до 30 миль в час.

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Теги: #США#бизонпогода в Одессе