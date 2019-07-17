Душили, били, угрожали ножом: в Одессе два брата изнасиловали девушку, притворившись таксистами

В мае обоих подозреваемых задержали за разбойное нападение, но суд выпустил их под залог.

В Одессе задержаны два брата за изнасилование девушки, которую они подвозили в своем автомобиле, выдав его за такси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, сегодня около часа ночи инспекторы получили ориентировку на автомобиль Volkswagen, в котором могут находиться мужчины, подозреваемые в изнасиловании.

В ходе оперативно-розыскных действий совместно с работниками Суворовского отделения полиции, было установлено место проживания подозреваемых.

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Прибыв по данному адресу, правоохранители задержали злоумышленников – 24 и 22-летних мужчин.

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Как выяснилось, 25-летняя потерпевшая накануне около 23.00 вызвала такси через популярное мобильное приложение. Сев в автомобиль, она обратила внимание, что в салоне находится еще один пассажир, но не придала этому значения.

«Во время поездки мужчины, поехали по другому маршруту – мол, так будет быстрее. Девушка рассказала, что, угрожая физической расправой, ее затащили в безлюдное место, где изнасиловали и отобрали мобильный телефон и сумку с личными вещами», - рассказали в пресс-службе, добавив, что, придя в себя, пострадавшая вышла на дорогу, где ее увидели люди.

В региональном главке Нацполиции уточнили, что преступление совершено в Суворовском районе города, откуда потерпевшая планировала добраться в центр Одессы.

В районе улицы Лиманной злоумышленники завезли потерпевшую в заросли камышей, где, угрожая ножом, оба вступили с ней в половой контакт. При этом девушку душили и били, так как она оказывала сопротивление, пыталась убежать и громко кричала.

«После совершенного злоумышленники бросили жертву в камышах, а сами уехали, прихватив ее сумку и мобильный телефон. В полицию одесситке помог добраться водитель проезжавшего недалеко автомобиля... Подозреваемые - родные братья, 1995 и 1997 годов рождения», - сообщили в главке.

Как выяснилось, мужчины уже попадали в поле зрения правоохранителей – в мае совершили разбойное на другую жительницу Суворовского района. Тогда суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

«Несмотря на то, что прокуратура обратилась с ходатайством об избрании более жесткой меры пресечения, решение суда осталось неизменным и после внесения залога злоумышленники вернулись домой», - сказано в сообщении.

В главке добавили, что мужчин задержали ночью по месту жительства в Лиманском районе Одесской области. В их доме и автомобиле проведен неотложный обыск и изъяты вещественные доказательства преступления.

Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о внесении сведений по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. С ними проводятся неотложные следственные действия.