В Киеве женщина нашла сына повешенным на дверях квартиры

Причины такого поступка и подробности выясняются.

В Дарницком районе Киева по адресу Харьковское шоссе, 160 а, произошел жуткий инцидент. Женщина вернулась домой и обнаружила своего сына мертвым. 22-летний парень повесился в квартире.

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Вызов на линию экстренных служб поступил 14 июля около 21:00, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, женщины не было дома несколько дней. Когда она вернулась, то нашла своего сына повешенным.

Он повесился на одной из межкомнатных дверей. К сожалению, прибывшим на место медикам оставалось констатировать смерть. Парню было 22 года. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Причины такого поступка и подробности выясняются.

Напомним, 10 июля на Тернопольщине 12-летний школьник повесился из-за телефона.