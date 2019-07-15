"Маленькие муравьи в горящем металле": в сети появилось впечатляющее видео, как тысячи тонн раскаленного чугуна вылились в цеху комбината

Находившийся в миксере жидкий чугун вылился на технологическую площадку и растекся по ней.

В конвертерном цехе комбината "Азовсталь" 12 июля разлилось около двух тысяч тонн чугуна.

Об этом со ссылкой на департамент по связям с общественностью компании "Метинвест" сообщает сайт Мариуполя 0629.com.ua.

По словам сотрудников департамента, в пятницу, на первой смене, при выполнении технологической операции металлургического цикла прогорел миксер № 1 конвертерного цеха МК "Азовсталь". Находившийся в миксере жидкий чугун вылился на технологическую площадку и растекся по ней.

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Мариупольский активист Максим Бородин сообщил, что на МК Азовсталь 12 июля в миксерном отсеке вылилось две тысячи тонн чугуна в цех.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Маленькие муравьи в горящем металле, это ЛЮДИ, которые забрасывают огнеупорами потоки чугуна", - пишет Бородин.

Жертв и пострадавших в результате внештатной ситуации нет.

Сразу после ЧП на место прибыли пожарные расчеты и сотрудники предприятия, чтобы ликвидировать последствия ситуации. На предприятии заверили, что на экологическую обстановку ЧП не повлияет.

"Прогар миксера не влияет на окружающую среду. На предприятии создана комиссия, которая установит причины происшествия, масштаб ущерба и разработает план поддержания производственных мощностей", - отметили в "Азовстали".